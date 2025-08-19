Świątek/Ruud - Keys/Tiafoe w 1. rundzie miksta US Open. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: wtorek, 19 sierpnia 2025 godz. 18:00W otwierającym spotkaniu miksta US Open 2025 zmierzą się trzecia para rozstawiona: Iga Świątek i Casper Ruud, z amerykańskim duetem Madison Keys i Frances Tiafoe. Swiatek, świeżo po triumfie w Cincinnati oraz Ruud, znany ze swojej stabilności z głębi kortu, wnoszą solidność i precyzję. Z kolei Keys oferuje potężne uderzenia, a Tiafoe - dynamikę i szybkość. Mimo braku wspólnego doświadczenia - obie pary to głównie specjaliści od gry pojedynczej - starcie zapowiada się emocjonująco. Faworytami są Świątek i Ruud, ale fizyczność i agresja rywali mogą sprawić niespodziankę. Zapraszamy na relację na żywo.