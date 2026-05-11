Naomi Osaka - Iga Świątek w czwartej rundzie turnieju WTA 1000 w Rzymie. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: poniedziałek, 11 maja 2026 godz. 18:00
W czwartej rundzie turnieju w Rzymie, Igę Świątek czeka prawdopodobnie najtrudniejsza przeprawa, bowiem zmierzy się z Naomi Osaką. Japonka jest rozstawiona z numerem piętnastym. Obie tenisistki stoczyły się sobą pamiętny, trzysetowy bój we French Open, kiedy to Osaka miała już piłki meczowe, ale Iga potrafiła odwrócić losy tego spotkania i wygrać. Jak do tego dodamy fakt, że trenerem japońskiej zawodniczki jest Tomasz Wiktorowski, czyli współtwórca największych sukcesów Igi Świątek, to zapowiada się niezwykle ciekawy pojedynek. Zapraszamy na relację na żywo.