Naomi Osaka - Iga Świątek w czwartej rundzie turnieju WTA 1000 w Rzymie. Relacja na żywo

Rzym (K)
1/8 finału
11.05.2026
18:00
Rozpoczęcie relacji: poniedziałek, 11 maja 2026 godz. 18:00

W czwartej rundzie turnieju w Rzymie, Igę Świątek czeka prawdopodobnie najtrudniejsza przeprawa, bowiem zmierzy się z Naomi Osaką. Japonka jest rozstawiona z numerem piętnastym. Obie tenisistki stoczyły się sobą pamiętny, trzysetowy bój we French Open, kiedy to Osaka miała już piłki meczowe, ale Iga potrafiła odwrócić losy tego spotkania i wygrać. Jak do tego dodamy fakt, że trenerem japońskiej zawodniczki jest Tomasz Wiktorowski, czyli współtwórca największych sukcesów Igi Świątek, to zapowiada się niezwykle ciekawy pojedynek. Zapraszamy na relację na żywo.
Iga ŚwiątekEPA/ETTORE FERRARI/PAP/EPA