Jekaterina Aleksandrowa - Iga Świątek w czwartej rundzie rundzie US Open. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: poniedziałek, 01 września 2025 godz. 19:00Iga Świątek nie bez trudu, ale pokonuje swoje kolejne przeciwniczki w US Open. Polka w ostatnim meczu pokazała hart ducha, wyciągając pierwszego seta na swoją korzyść z wyniku 1-5. Tym razem Iga zmierzy się z Jekateriną Aleksandrową, która jeszcze nie straciła seta w tym turnieju. Historia rywalizacji między polską tenisistką, a rosyjską jest niezwykle długa, ale ostatni mecz w czerwcu tego roku w Bad Homburgu wygrała Iga Świątek. Zapraszamy na relację na żywo.