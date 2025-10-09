Jasmine Paolini - Iga Świątek w ćwierćfinale WTA 1000 w Wuhan. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: piątek, 10 października 2025 godz. 13:00Iga Świątek nie miała łatwej przeprawy w poprzedniej rundzie z Belindą Bencic, ale ostatecznie wyrwała zwycięstwo rywalce po dwóch, długich setach. Jeszcze cięższe pojedynki w Wuhanie ma za sobą Jasmine Paolini, która w dwóch meczach rozegrała niemal sześć setów. W ostatnim spotkaniu z Clarą Tauson, Dunka ostatecznie poddała mecz. Świątek z Paolini mierzyła się jak do tej pory siedmiokrotnie i Polka wszystkie te potyczki wygrała! Zapraszamy na relację na żywo.