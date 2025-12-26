Iga Świątek - Wang Xinyu w World Tennis Continental Cup 2025. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: sobota, 27 grudnia 2025 godz. 04:30W sobotni wczesny poranek polskiego czasu Iga Świątek rozegra drugi mecz na pokazowym turnieju World Tennis Continental Cup, który odbywa się od 26 do 28 grudnia w chińskim Shenzen. W pierwszym meczu polska tenisistka, reprezentująca Europę w meczach z Resztą Świata, pokonała Jelenę Rybakinę 2-0 (6-3, 6-3). Jej rywalka - Wang Xinyu - z Chin przegrała w swoim pierwszym meczu. Uległa Belindzie Bencić 1-2 (6-4, 2-6, 5-10). Jest duża szansa na kolejny dobry mecz w wykonaniu Igi, warto więc być z nami! Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo.