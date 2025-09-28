Iga Świątek - Maria Camila Osorio Serrano w 3. rundzie WTA 1000 w Pekinie. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: poniedziałek, 29 września 2025 godz. 08:30W trzeciej rundzie WTA 1000 w Pekinie Iga Świątek zmierzy się z Marią Camilą Osorio Serrano. Świątek przychodzi do meczu po pewnym zwycięstwie nad Yue Yuan 6:0, 6:3 i będzie faworytką, zaś Osorio, młoda Kolumbijka, szuka przełamania po słabszej części sezonu i już pokonała w tym turnieju rozstawioną Kalinskayą. Starcie skonfrontuje siłę i doświadczenie Świątek z szybkością i bojowością Osorio. Czy Świątek poradzi sobie z Kolumbijką i zamelduje się w kolejnej rundzie? Zapraszamy na relację na żywo.