Iga Świątek - Jelena Rybakina w fazie grupowej WTA Finals w Rijadzie. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: poniedziałek, 03 listopada 2025 godz. 15:00Iga Świątek w pierwszym meczu w WTA Finals w Rijadzie, bez większych problemów poradziła sobie z Madison Keys. Rozmiary zwycięstwa Polki mogły być zaskakujące, ponieważ oddała swojej rywalce zaledwie trzy gemy! Jelenia Rybakina wystartowała jednak w równie imponującym stylu. Reprezentantka Kazachstanu wygrała 6-3, 6-1 z Amandą Anisimovą. Wiele wskazuje na to, że pojedynek Świątek z Rybakiną może być o pierwsze miejsce w grupie. Zapraszamy na relację na żywo.