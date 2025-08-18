Iga Świątek - Jasmine Paolini w finale WTA 1000 w Cincinnati. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: wtorek, 19 sierpnia 2025 godz. 00:00Iga Świątek, świeżo po triumfie na Wimbledonie, dotarła do finału WTA 1000 w Cincinnati po efektownym zwycięstwie nad Eleną Rybakiną (7-5, 6-3). Przed nią stanęła nieustępliwa Jasmine Paolini, która po zaciętym meczu pokonała Veronikę Kudermetovą 6-3, 6-7(2), 6-3. Ich bilans bezpośrednich pojedynków przemawia zdecydowanie na korzyść Świątek – 5-0, w tym ostatnie starcie na trawie w Bad Homburgu 6-1, 6-3 dla Polki. Świątek chwali sobie poprawiony serwis i taktyczne podejście, a Paolini podkreśla siłę mentalną i gotowość do walki. Która z nich sięgnie po końcowy triumf? Zapraszamy na relację na żywo.