Iga Świątek - Eva Lys w United Cup. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: poniedziałek, 05 stycznia 2026 godz. 09:00Iga Świątek rozpoczyna sezon 2026 od meczu w United Cup - prestiżowym, drużynowym turnieju mieszanym w Australii. W poniedziałek 5 stycznia zmierzy się z Niemką Evą Lys w ramach spotkania Polska–Niemcy. Starcie to odbędzie się po pojedynku Huberta Hurkacza i Alexandra Zvereva, ok. godz. 9:00 czasu polskiego, a kibice będą mogli je śledzić m.in. w Polsat Sport 1. Świątek, wiceliderka rankingu WTA, jest faworytką spotkania przeciwko wysoko notowanej Lys, która ma za sobą sezon życia. Zapraszamy na relację na żywo.