Iga Świątek - Belinda Bencić w finale United Cup. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: niedziela, 11 stycznia 2026 godz. 07:30
Polska i Szwajcaria zmierzą się w finale United Cup 2026 w Sydney, a w pierwszym singlowym starciu Iga Świątek zagra z Belindą Bencić. Świątek, liderka polskiej drużyny i jedna z faworytek turnieju, będzie chciała narzucić swój rytm przeciwko niezłomnej Bencić, która poprowadziła Szwajcarów do ich pierwszego w historii finału tej imprezy, pozostając niepokonana w singlu w tym sezonie. Starcie na korcie zaplanowano jako otwarcie finałowych rozgrywek 10 stycznia wieczorem czasu lokalnego w Sydney, a wynik tej konfrontacji może dać kluczową przewagę jednemu z zespołów w walce o tytuł. Zapraszamy na relację na żywo.