Iga Świątek - Anna Kalinskaya w ćwierćfinale WTA 1000 w Cincinnati. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: piątek, 15 sierpnia 2025 godz. 17:00Iga Świątek awansowała do ćwierćfinału prestiżowego turnieju WTA 1000 w Cincinnati, gdzie zmierzy się z Anną Kalinskayą. Polka prezentuje solidną formę na twardych kortach, pewnie wygrywając wcześniejsze mecze i potwierdzając status jednej z faworytek zawodów. Jej rywalka, Rosjanka Kalinskaya, również pokazuje się z dobrej strony, eliminując wyżej notowane przeciwniczki. Spotkanie zapowiada się na zacięty pojedynek, w którym kluczowe mogą okazać się dyspozycja serwisowa i odporność mentalna obu tenisistek. Stawką jest miejsce w półfinale jednego z najważniejszych turniejów w sezonie, rozgrywanego tuż przed US Open, co dodatkowo podnosi rangę rywalizacji. Zapraszamy na relację na żywo.