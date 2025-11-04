Iga Świątek - Amanda Anisimova w fazie grupowej WTA Finals. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: środa, 05 listopada 2025 godz. 16:30Już 5 listopada w fazie grupowej turnieju WTA Finals 2025 zmierzą się ze sobą Iga Świątek oraz Amanda Anisimova. Świątek rozpoczęła turniej od zwycięstwa nad Madison Keys (6-1, 6-2). W drugim meczu Polka poniosła porażkę z Elena Rybakina (3-6, 6-1, 0-6) i teraz tylko wygrana w bezpośrednim pojedynku z Anisimovą pozwoli jej zaklepać miejsce w półfinale. Z kolei Anisimova uległa na początku rywalizacji Rybakinie (6-3, 6-1), a w kolejnym meczu odrobiła stratę, pokonując Madison Keys 4-6, 6-3, 6-2 - to zwycięstwo przywraca ją do gry o półfinał. Zapowiada się więc niezwykle pasjonujący pojedynek: kto wygra, ten awansuje. Zapraszamy na relację na żywo.