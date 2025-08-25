Emiliana Arango - Iga Świątek w pierwszej rundzie rundzie US Open. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: wtorek, 26 sierpnia 2025 godz. 17:00Iga Świątek ma już za sobą przetarcie przed zmaganiami w singlu kobiet na wielkoszlemowym US Open. Polska tenisistka wraz z Casperem Ruudem dotarła aż do finału rozgrywek miksta. Na początek najlepsza polska tenisistka zmierzy się z Emilianą Arango, która odpadła w pierwszej rundzie turniejów w Montrealu i Cincinnati. Obie tenisistki zmierzyły się z sobą tylko raz i miało to miejsce jeszcze w czasach juniorskich, bo aż osiem lat temu. Wówczas to Igra wygrała w dwóch setach. Zapraszamy na relację na żywo.