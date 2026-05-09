Elisabetta Cocciaretto - Iga Świątek w trzeciej rundzie turnieju WTA 1000 w Rzymie. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: niedziela, 10 maja 2026 godz. 19:00
Iga Świątek nie bez kłopotu uporała się w drugiej rundzie turnieju w Rzymie z Caty McNally. Polka walczyła z rywalką oraz ze swoją nierówną dyspozycją, ale ostatecznie wygrała w trzech setach. W trzeciej rundzie najlepsza polska tenisistka zmierzy się z reprezentantką gospodarzy – Elisabettą Cocciaretto. Obie tenisistki mierzyły się z sobą na tym samym turnieju dokładnie rok temu. Wówczas w stolicy Włoch, Iga oddała rywalce zaledwie jednego gema! Jak będzie tym razem? Zapraszamy na relację na żywo.