Caty McNally - Iga Świątek w drugiej rundzie turnieju WTA 1000 w Rzymie. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: piątek, 08 maja 2026 godz. 11:00
Iga Świątek od drugiej rundy rozpoczyna rywalizację w Rzymie. Po odpadnięciu już w pierwszej rundzie Magdy Linette i Magdaleny Fręch, Iga pozostała jedyną polską singlistką podczas turnieju w stolicy Włoch. W przeszłości nasza najlepsza tenisistka wygrywała trzykrotnie turniej w Rzymie, co daje nadzieję na dobry wynik. Najpierw zmierzy się z Amerykanką Caty McNally. Obie zawodniczki rywalizowały z sobą w ubiegłym roku w Wimbledonie i wówczas to Polka wygrała w trzech setach. Zapraszamy na relację na żywo.