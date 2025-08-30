Anna Kalinskaya - Iga Świątek w 3. rundzie US Open 2025. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: niedziela, 31 sierpnia 2025 godz. 01:0031 sierpnia w trzeciej rundzie US Open dojdzie do starcia Igi Świątek z Anną Kalinską. Polka pozostaje jedną z głównych faworytek turnieju, ale Rosjanka udowodniła w ostatnich miesiącach, że potrafi sprawiać niespodzianki i wygrywać z wyżej notowanymi rywalkami. Spotkanie zapowiada się ciekawie - Świątek będzie chciała potwierdzić swoją dominację, a Kalinskaya poszuka szansy w agresywnej grze. To może być jeden z najciekawszych meczów tej fazy turnieju. Zapraszamy na relację na żywo.