​Wczorajszym domowym zwycięstwem 2-0 nad APOEL-em Nikozja Ajax zapewnił sobie nie tylko awans do fazy grupowej Ligi Mistrzów, ale też ustanowił klubowy rekord. Był to bowiem 36. kolejny mecz przed własną publicznością, w którym Holendrzy zdobyli przynajmniej jedną bramkę.

Jak wyliczyli statystycy Opta jest to wyczyn bezprecedensowy, który robi spore wrażenie. Passa strzelecka triumfatorów Eredivisie na Arenie Johana Cruyffa trwa nieprzerwanie od 11 marca 2018 roku, kiedy Ajax pokonał Heerenveen 4-1. Od tego czasu drużyna z Amsterdamu stworzyła ze swojego obiektu istną twierdzę , zwyciężając na oczach swoich kibiców 30 razy, notując cztery remisy i zaledwie dwie porażki, zachowując przy tym rewelacyjny bilans bramkowy - 119 goli strzelonych, przy 28 straconych.

Te dokonania są imponujące, tym bardziej, że Ajax nie wypracował ich tylko grą w lidze holenderskiej, ale także występami w Lidze Mistrzów, gdzie amsterdamczycy podejmowali między innymi Bayern Monachium, Real Madryt, Juventus, czy Tottenham.

Wiele wskazuje na to, że nie jest to koniec tej wspaniałej serii. W najbliższym spotkaniu przed własnymi kibicami Ajax zmierzy się z Heerenveen, a to właśnie w meczu z tym rywalem mistrz Holandii zapoczątkował swój rekordowy marsz.

Apetyty kibiców Ajaxu są bardzo pobudzone. W poprzednich rozgrywkach ich ulubieńcy zdobyli tytuł mistrzowski, a także zostali rewelacją rozgrywek Champions League, przegrywając batalię o finał w ostatnich sekundach rewanżowego starcie z Tottenhamem.

