Piłkarz uciekł do Rosji. Teraz wszedł w narkotyki

Quincy Promes był niegdyś znakomicie zapowiadającym się holenderskim piłkarzem. Pasję sportową chciał jednak łączyć z gangsterką, wpadł przez to w kolizję z prawem. Najpierw ugodził kuzyna nożem, przez co musiał uciekać z Holandii i związać się ze Spartakiem Moskwa. Najnowszy jego wyczyn to próba przemytu ponad tony kokainy. Nielegalna kontrabanda została wykryta w porcie w Antwerpii.