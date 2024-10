Łzy same cisnęły się do oczu. Niezwykła wdzięczność dla polskich bohaterów

Wielokrotnie pisaliśmy o polskich akcentach w Bredzie o niezwykłych koszulkach upamiętniających wyzwolenie miasta przez 1. Brygadę Pancerną Gen. Stanisława Maczka , o spontanicznej pomocy dla powodzian, ale czytać o tym to jedno, a zobaczyć na własne oczy to zupełnie inna para kaloszy. Od rana holenderskie miasto Breda tętniło polskością, odbyła się niezwykła parada, w której wziął udział ostatni żyjący zdobywca miasta porucznik Eugeniusz Niedzielski. Wizyta w Bredzie musi obejmować wizytę w barze, który kiedyś nazywał się Warschau Bar i był miejscem, w którym spotykali się polscy zdobywcy Bredy, a dziś wciąż jest biało-czerwono.

Trener Tomasz Kaczmarek (jest asystentem głównego szkoleniowca NAC, Belga Carla Hoefkensa) mówił nam jak niesamowita atmosfera panuje na Rat Verleigh, ale znów - co innego słyszeć o czymś, co innego zobaczyć na własne oczy. Faktycznie od pierwszej minuty nikt nie siedzi, biznesmeni i ultrasi, starzy i młodzi, kobiety i mężczyźni, chudzi i grubi dają z siebie absolutnie wszystko, bo Breda to NAC, a NAC to Breda, a nieodłączną częścią historii miasta jest wyzwolenie z hitlerowskiej okupacji 29 października 1944 r.