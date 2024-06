Głośno o holenderskim klubie. Uhonorował Polaków tuż po meczu Euro, wyjątkowy gest

Reprezentacja Polski z Niemiec wróciła tylko z jednym punktem na koncie. Nie zmienia to jednak faktu, że w niektórych momentach prezentowała się z naprawdę dobrej strony. Na plus trzeba zaliczyć podopiecznym Michała Probierza postawę przeciwko Holendrom. Bez Roberta Lewandowskiego w składzie przez chwilę nawet prowadzili. Jeszcze w osiemdziesiątej minucie utrzymywał się remis. Cenny punkt do tabeli w końcówce zabrał "Biało-Czerwonym" dopiero wchodzący z ławki Wout Weghorst. Wspomniane "oczko" nasza kadra dopisała, ale dopiero po ostatnim pojedynku z Francją. O awansie do dalszej fazy Euro 2024 w takim przypadku nie mogło być mowy.

