Comarch Cracovia. Konferencja prasowa Rudolfa Rohacka przed rozpoczęciem finałów Play-off. Wideo

W piątek meczem w Jastrzębiu-Zdroju rozpocznie się finałowa rywalizacja o mistrzostwo Polski w hokeju pomiędzy miejscowym JKH GKS i Comarch Cracovią. "Rywal jest faworytem, czeka nas ciężka robota" - powiedział trener "Pasów" Rudolf Rohacek.

JKS GKS w sezonie zasadniczym zajął drugie miejsce i zgromadził 22 punkty więcej niż szósta Cracovia. "Pasy" jednak solidnie się wzmocniły tuż przed zamknięciem okna transferowego i w fazie play off prezentują się znakomicie. W drodze do finału wygrały po 4-2 serie z Energą Toruń i obrońcami mistrzowskiego tytułu GKS Tychy. Mimo to trener Rohacek twierdzi, że to ekipa z Jastrzębia będzie faworytem.