Zmiana grup w MŚ. Polska uniknie mistrzów świata, wspaniałe wieści dla naszych kibiców

Lider rankingu trafia do grupy A, druga i trzecia drużyna do grupy B, czwarta i piąta znowu do grupy A i tak dalej.

Gospodarze dokonali zmiany w grupach MŚ i liczą na Polaków

Tyle że Czesi, którzy są gospodarzami przyszłorocznych MŚ, mieli prawo do dokonania jednej zmiany. I zdecydowali się na przeniesienie Kanady do grupy B, która swoje mecze rozgrywać będzie w Pradze. W tej samej grupie znaleźli się też Czesi, którzy wzięli do siebie najlepszą obecnie drużynę na świecie. W zamian za to do grupy A trafili Amerykanie.