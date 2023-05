Wstępny skład grup w MŚ. Polacy poznali możliwych rywali

Podziału dokonuje się na podstawie rankingu sporządzanego przez Międzynarodową Federację Hokeja na Lodzie (IIHF). Zespoły są przydzielane do grup na zasadzie tzw. serpentyny. Przez niespodzianki, jakie zaserwowali Niemcy i Łotwa, w rankingu doszło do znaczących zmian.

"Serpentyna" dała Polsce rywali

Do rankingu IIHF zespoły zbierają punkty za miejsca zajęte w mistrzostwach świata i igrzyskach olimpijskich. Pod uwagę bierze się pięć ostatnich lat. Im świeższy wynik, tym ma on większą wartość. Zatem za ostatnie MŚ przyznanych zostanie 100 procent punktów, za poprzedni mundial i igrzyska olimpijskie po 75 proc. punktów, za kolejne MŚ odpowiednio 50 proc. i 25 proc. punktów.

Tak naprawdę w tym momencie jedyną niewiadomą jest to, do której grupy trafią Kanada i Finlandia.

Jeżeli hokeiści spod znaku Klonowego Liścia pokonają Łotwę i awansują do finału, wówczas zapewnią sobie pierwsze miejsce w rankingu i wtedy trafią do grupy A, jeśli jednak przegrają, to wówczas trafią do grupy B.