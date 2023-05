Wielki moment dla Polski. Zapachniało science fiction, a teraz czeka nas święto

"Polski hokej na tym samym mundialu co Czechy? W Czechach to było science fiction od w ostatnich dwóch dekadach, co potwierdza wielu Czechów aktywnych w polskiej lidze" - pisał serwis isport.cz, odnotowując powrót Biało-Czerwonych do Elity.

- Najbardziej cieszy mnie to, że nie będziemy już postrzegani jak hokejowa Afryka. Biało-Czerwona flaga w środowisku hokejowym będzie szanowana - powiedział Robert Kalaber, słowacki trener, który polską kadrę prowadzi od 2020 roku, na łamach polskihokej.eu.

Hokej. Robert Kalaber po awansie Polski do Elity / Polsat Sport / Polsat Sport

Wielkie wydarzenie dla polskiego hokeja

To on jest głównym architektem tego sukcesu. Stworzył zespół, w którym jest niesamowita atmosfera. To przyniosło efekty i przełożyło się także na grę.

- Praca Kalabera i jego ludzi w sztabie szkoleniowym przyniosła efekty. Stworzył mieszankę rutyny z młodością, która dała nam awans. Dobrał odpowiednich ludzi w poszczególnych formacjach - powiedział Włodzimierz Sowiński, dziennikarz "Sportu", w rozmowie z Interia Sport.



- Ten awans to jest wielkie wydarzenie dla polskiego hokeja. Zobaczymy tylko, jak to zostanie wykorzystane - dodał Andrzej Zabawa, najskuteczniejszy zawodnik w historii polskiej reprezentacji, dla której strzelił 99 bramek, w rozmowie z Interia Sport.

Ograli się, a forma nie przyszła zbyt wcześnie

Ważne w przypadku Polaków było to, że dość długi był okres przygotowań, w którym brała udział spora grupa zawodników. To na pewno pomogło dobrze przygotować się do turnieju. W sumie Biało-Czerwoni rozegrali przed MŚ aż sześć spotkań kontrolnych, w których spisywali się naprawdę bardzo dobrze.

- Przyznam, że obawiałem się tego, że forma naszych zawodników mogła przyjść nieco za wcześnie. Okazało się jednak, że było to błędne myślenie. Byłem bardzo zbudowany tym, co nasi hokeiści pokazali w mistrzostwach świata. Przede wszystkim prezentowali dojrzałą i odpowiedzialną grę. Wszystko było odpowiednio poukładane. Nasza drużyna bardzo dobrze spisywała się w grze w przewadze, ale też w osłabieniu. Serce rosło - powiedział Sowiński.

- Taka liczba spotkań kontrolnych była potrzebna. Dla zawodników nie ma nic lepszego, jak mecz. Pamiętam, że przed mistrzostwami świata w Niemczech w 1975 roku miałem na koncie 30 spotkań kontrolnych - dodał Zabawa.



Polacy nie są bez szans w Elicie

Za rok mistrzostwa świata Elity gościć będą Czechy. Polacy zagrają w Pradze albo w Ostrawie. Ta druga lokalizacja była idealna, bo to "rzut beretem" od polskiej granicy.

Tegoroczne MŚ Elity ruszają 12 maja i zakończą się w ostatnich dniach maja. Wtedy poznamy dwie drużyny, które spadną do Dywizji IA, z której awansowali Polacy. Bez względu na to, kto pozostanie w gronie najlepszych, to i tak przed Biało-Czerwonymi otwiera się szansa walki na pozostanie w Elicie.



- Nie wiadomo kiedy do rywalizacji wrócą Rosja i Białoruś, ale dopóki ich nie ma, to jest szansa na pozostanie w gronie najlepszych. Śmiało można walczyć ze Słowenią, Węgrami, Francją, Kazachstanem czy Danią - zauważył Sowiński.

Występy w Elicie będą jedną z ostatnich szans na pokazanie się dla tych najbardziej doświadczonych zawodników, którzy ciągnęli grę Biało-Czerwonych w Anglii. To będzie też olbrzymia szansa dla młodych zawodników, którzy z pewnością się zmobilizują na ten turniej.



- Jeszcze jak ja grałem, to zawsze się mówiło, że łatwiej jest się utrzymać w Elicie niż awansować do niej. By pozostać w gronie najlepszych, wystarczy się ustawić praktycznie na jeden mecz, a jak się jeszcze gdzieś urwie punkt, to już wtedy jest cacy. Na zapleczu trzeba wygrywać prawie wszystko. Jeśli za rok pojadą na MŚ najlepsi zawodnicy, to jesteśmy w stanie powalczyć z kilkoma drużynami - mówił 67-letni Zabawa, który kilka miesięcy temu przeszedł poważną operację, ale już doszedł do siebie i nadal uczy w Szkole Mistrzostwa Sportowego w Sosnowcu.



Wykorzystać sukces

Polska awansowała do Elity i to jest czas na to, by Polski Związek Hokeja na Lodzie wykorzystał ten fakt. Tego nie zrobiono, gdy Biało-Czerwoni ostatni raz grali w gronie najlepszych, a w naszej kadrze byli tacy zawodnicy jak Mariusz Czerkawski czy Krzysztof Oliwa, którzy regularnie grali w NHL.



Na razie poziom sportowy zdecydowanie przerasta poziom organizacyjny.

- W polskim hokeju potrzeba przede wszystkim sponsorów, którzy będą chcieli inwestować w ten sport. I wtedy jest szansa na to, że nadejdą lepsze czasy - zauważył Sowiński.

Kibice przywitali polskich hokeistów po awansie do Elity / Zbigniew Meissner / PAP

Bartłomiej Jeziorski / MICHAŁ CHWIEDUK/FOKUSMEDIA.COM.PL / Newspix

Robert Kalaber, trener polskiej kadry / Zbigniew Meissner / PAP

Hokejowa reprezentacja Polski / Zbigniew Meissner / PAP