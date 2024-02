Polscy hokeiści przegrali po rzutach karnych 2:3 (1:0, 1:1, 0:1, d. 0:0, k. 1:2) z Ukrainą na Stadionie Zimowym w Sosnowcu w meczu turnieju prekwalifikacyjnego do igrzysk olimpijskich 2026. Z dużą dozą prawdopodobieństwa rezultat tego starcia zadecyduje o tym, że to rywal zza wschodniej granicy wygra ten turniej, bowiem do sierpniowych głównych kwalifikacji awans uzyska tylko zwycięzca czterozespołowej grupy.