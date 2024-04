Świetny początek przygotowań Polaków do MŚ. Ograli wyżej notowanego rywala

Przygotowania hokejowej reprezentacji Polski, która po 22 latach wraca do rywalizacji w Elicie, nabierają tempa. Za naszymi zawodnikami, którzy mieli już okazję kilku wspólnych treningów, pierwszy z serii meczów towarzyskich, przygotowujących Biało-Czerwonych do mistrzostw świata.

Zdecydowana przewaga Polaków i pewna wygrana na początku przygotowań do MŚ

W drugiej tercji Polacy nadal nacierali, ale tym razem byli bardzo nieskuteczni. Nie potrafili wykorzystać żadnej z trzech przewag, w tym jednej pięciu na trzech. Niewiele nawet zabrakło, by stracili bramkę, grając przewadze.

W tej części meczu do bramki Węgrów trafił Chmielewski, ale sędziowie - po analizie wideo - nie uznali gola i trzeba przyznać, że była to kontrowersyjna decyzja.

W trzeciej tercji Polacy dali się zepchnąć Węgrom do defensywy. W efekcie rywale po niespełna czterech minutach gry w tej części meczu złapali kontakt dzięki bramce strzelonej przez Kristofa Nemetha .

Chwilę później to jednak Biało-Czerwoni podwyższyli wynik i to w sytuacji, kiedy grali w osłabieniu. Na ławce kar przebywał Kolusz, a znakomitą kontrę wyprowadzili Paweł Zygmunt i Filip Komorski. Ten ostatni sfinalizował tę akcję. Nasi hokeiści poszli za ciosem. Po 30 sekundach Kolusz, który wrócił z ławki kar, zanotował przechwyt. Krążek trafił do Macieja Urbanowicza, a gola zdobył Dominik Paś.