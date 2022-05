Światowe władze ustaliły, gdzie na MŚ zagrają Polacy. Atrakcyjny kierunek!

Wielka Brytania jest spadkowiczem z tego rocznych MŚ elity w Finlandii.

Oprócz Brytyjczyków z występami w elicie pożegnali się Włosi. Na ich miejsce awansowali Słoweńcy i Węgrzy.

Rywalami Polaków za rok będą, oprócz Brytyjczyków i Włochów, Litwini i Korea Południowa. Pierwsze dwa zespoły wywalczą awans do elity.

MŚ Dywizji IA w Nottingham odbędą się w dniach 29 kwietnia - 5 maja 2023 r.

Kalaber: Szanse na utrzymanie są takie same jak na awans

- Oglądałem z uwagą ostatnie MŚ zaplecza elity. Szansa na utrzymanie jest taka sama jaką przed tegorocznymi mistrzostwami była szansa na awans. Uważam, że duża. Możemy spaść, ale nie biorę takiego scenariusza pod uwagę - powiedział Interii selekcjoner hokejowej reprezentacji Robert Kalaber.





Kalaber: Musimy wszystko dobrze zaplanować

Tuż po ogłoszeniu gospodarza MŚ Dywizji IA Robert Kalaber powiedział nam, że jego i PZHL czeka dobre zaplanowanie przyszłego sezonu.

- Musimy mieć czas na zgrupowanie i rozegranie czterech sparingów. Trzeba pomyśleć też, co z zawodnikami, którzy rozgrywki ligowe zakończą w lutym, co spotkało w tym roku chociażby Pawła Zygmunta czy Kamila Wałęgę. Mam nadzieję, że za rok na MŚ w Anglii uda nam się zmontować najmocniejszy skład, na jaki stać w tej chwili polski hokej - akcentuje Kalaber.

Na MŚ Dywizji 1B w Tychach brakowało mu m.in. Grzegorza Pasiuta i Marcina Kolusza.

- Zatem trzeba ułożyć dobry terminarz ligi. Trzon kadry będą stanowić zawodnicy z PHL. To z nimi muszę popracować najdłużej w przygotowaniach. Dwóch graczy z Trzyńca - Chmielewski i Łyszczarczyk, jeśli będą zajęci dłużej występami w czeskiej lidze, nie będzie to stanowiło problemu. Ich się uda wkomponować do składu od razu - uważa selekcjoner.

Zapytaliśmy Kalabera, czy rozważa walkę o awans do elity?

- Na pewno celem podstawowym będzie utrzymanie się w Dywizji 1A, ale każdy z nas jest zawodowcem i ma serce walczaka. Dopóki będzie możliwość, zrobimy wszystko, aby wygrać to, co się da - podkreśla Robert Kalaber.

MiBi