Skruszeni białoruscy hokeiści po porażce z Polską wysyłają wiadomość do Łukaszenki

Rządzący Białorusią od 27 lat Łukaszenka obchodził w poniedziałek 30 sierpnia 67. urodziny. Dzień wcześniej reprezentacja przegrała decydujący o awansie na Zimowe Igrzyska Olimpijskie w Pekinie mecz ze Słowacją w Bratysławie. Kilka dni wcześniej Białoruś została pokonana przez dużo niżej notowanych polskich hokeistów 0-1. W materiale nie zabrakło więc także wyrażenia żalu z powodu tego wyniku.

- Alaksandrze Grigorijewiczu, w imieniu hokejowej reprezentacji Białorusi chcę życzyć Ci wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. Przede wszystkim zdrowia dla Ciebie, Twoich bliskich, Twojej rodziny - mówi na filmie jeden z bardziej doświadczonych zawodników kadry Andrej Staś.

Po porażce 0-1 z Polską na inaugurację turnieju w Bratysławie prezydent Łukaszenka powiedział, że to wstyd przegrać z Polską, gdzie hokejem "zajmuje się 20 ludzi" i narzekając, że sport - w tym hokej - jest hojnie dotowany ze środków publicznych, a brakuje zadowalających wyników . - Dać im średnią pensję, a więcej damy im jak będą wyniki - mówił między innymi.

- Chcę wyrazić wielkie podziękowanie za Twoje wsparcie: czujemy to, czujemy, co dla nas robisz. Niestety nie udało nam się wykonać zadania, ale jestem przekonany, że ten turniej przyniesie nam korzyści i że zrobiliśmy krok do przodu.