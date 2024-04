Selekcjoner reprezentacji Polski skreślił pierwsze nazwiska przed MŚ. "Musiałem podjąć trudną decyzję"

Reprezentacja Polski w hokeju na lodzie w rankingu Międzynarodowej Federacji Hokeja na Lodzie (IIHF) plasuje się trzy lokaty niżej od Węgrów, ale to jednak Biało-Czerwoni występować będą w tym roku w hokejowej elicie.

Dla Polaków to powrót do światowej czołówki po 22 latach. Całe pokolenie czekało na to, by nasza kadra grała znowu w gronie najlepszych.

Pierwsi "odstrzeleni". Selekcjoner kadry skreślił cztery nazwiska

Dwumecz z Węgrami w Krynicy-Zdroju, rozpoczynający serię gier kontrolnych przed mistrzostwami świata Elity w Czechach (10-26 maja), napawa optymizmem. Choć Polacy grali na dużym zmęczeniu, bo teraz są w okresie ciężkich treningów, to jednak imponowali szybkością. Do tego grali bardzo swobodnie, a co najważniejsze, skutecznie. A przecież Węgry to jednak drużyna, przeciwko której gra się bardzo ciężko.

To była zatem okazja dla Roberta Kalabera, selekcjonera reprezentacji Polski, do przeglądu wojska. Trzeba przyznać, że poziom hokeja w naszym kraju powoli podnosi się w ostatnich latach, co przekłada się też na frekwencję w meczach ligowych. To powoduje też, że czeski szkoleniowiec miał naprawdę w kim wybierać. Na zgrupowanie kadry powołał bardzo szeroką kadrę, z której po spotkaniach z Węgrami wypadło czterech zawodników.



Kalaber postanowił po meczach w Krynicy-Zdroju podziękować: Mateuszowi Zielińskiemu, Bartoszowi Florczakowi, Sebastianowi Brynkusowi oraz Filipowi Wielkiewiczowi.

Nie oznacza to jednak, że żaden z nich nie ma już szansy na grę w Ostrawie, bo tam swoje mecze będzie rozgrywała Polska. Cała czwórka znalazła się w gronie zawodników rezerwowych.

Musiałem po drugim meczu z Węgrami podjąć trudną decyzję. W poniedziałek na zgrupowaniu kadry zamelduje się dziewięciu chłopaków, którzy grali w finale Tauron Hokej Ligi. Do tego dojdą Filip Starzyński i Krzysztof Maciaś. Mamy naprawdę liczną kadrę, ale musimy ją mieć. Po dwumeczu z Węgrami musiałem podziękować czterem zawodnikom: Mateuszowi Zielińskiemu, Bartoszowi Florczakowi, Sebastianowi Brynkusowi oraz Filipowi Wielkiewiczowi. Chciałbym im bardzo podziękować za zaangażowanie. Pokazali, że można na nich liczyć w przyszłości. Jedziemy na mistrzostwa świata Elity i teraz te wybory są już dla mnie bardzo trudne. To najcięższy moment dla selekcjonera, dokonywać selekcji. Widziałem, jak wszyscy zostawiali serce na lodzie ~ powiedział Kalaber w rozmowie z Interia Sport.

Tak obecnie wygląda kadra Polski po dwumeczu z Węgrami:

Bramkarze: John Murray (GKS Katowice), David Zabolotny (EHC Freiburg/Niemcy), Tomas Fucik (GKS Tychy), Maciej Miarka (JKH GKS Jastrzębie).

Obrońcy: Paweł Dronia (Ravensburg Towerstars/Niemcy), Bartosz Ciura, Mateusz Bryk, Oskar Jaśkiewicz (GKS Tychy), Kamil Górny, Marcin Kolusz, Arkadiusz Kostek, Patryk Wajda JKH GKS Jastrzębie), Marcin Horzelski (PZU Podhale Nowy Targ), Maciej Kruczek, Kacper Maciaś, Jakub Wanacki (GKS Katowice).

Napastnicy: Aron Chmielewski (HC Ołomuniec/Czechy), Kamil Wałęga (HC Ocelari Trzyniec/Czechy), Paweł Zygmunt (HC Litvinov/Czechy), Bartłomiej Jeziorski, Filip Komorski, Alan Łyszczarczyk (GKS Tychy), Dominik Paś, Maciej Urbanowicz, Filip Starzyński (JKH GKS Jastrzębie), Damian Kapica, Patryk Wronka (PZU Podhale Nowy Targ), Patryk Krężołek, Damian Tyczyński (Zagłębie Sosnowiec), Bartosz Fraszko, Mateusz Michalski, Grzegorz Pasiut, Igor Smal (GKS Katowice), Krzysztof Maciaś (Prince Albert Raiders, USA), Krystian Dziubiński (Re-Plast Unia Oświęcim).

Z Krynicy-Zdroju - Tomasz Kalemba, Interia Sport

