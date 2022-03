Rosjanie z naszej ligi milczą ws. wojny. Mocny apel kibica

Przy walnym udziale 12 Rosjan Comarch Cracovia, w minioną sobotę, wywalczyła w Danii Puchar Kontynentalny. Dziś wznawia ćwierćfinał mistrzostw Polski z GKS-em Tychy, w składzie którego jest czterech Rosjan.

W związku z tym, że rodacy największego mordercy naszych czasów Władymira Putina nie chcieli potępić zbrodniczej napaści na Ukrainę, TVP Kraków i TVP Sport zrezygnowały z dalszych transmisji meczów Comarch Cracovii i Re-Plast Unii Oświęcim, która ma w ekipie siedmiu Rosjan i jednego Białorusina.

- Potwierdzam już oficjalnie, że transmisje z meczów ćwierćfinałowych na naszej antenie zostały odwołane - powiedział Zbigniew Noga, kierownik produkcji TVP3 Kraków .



Comarch Cracovia i Re Plast Unia nie nakłoniły Rosjan do antywojennej deklaracji

Na apele dziennikarzy o ponaglanie Rosjan do złożenia jasnej, antywojennej deklaracji, Comarch Cracovia i Re Palast Unia pozostawały głuche.

- Zwykły Rosjanin w żaden sposób nie jest odpowiedzialny za to, co robi car Putin. Tego się będę trzymał. U nas hokeiści nie występują pod flagą rosyjską, tylko flagą Cracovii. Nie świadczymy usług instytucjom rosyjskim, ale nie możemy przenieść tego wszystkiego na relację człowiek - człowiek. Bo to byłoby bardzo złe na przyszłość - powiedział "Gazecie Krakowskiej" właściciel i prezes Cracvovii Janusz Filipiak.

Wielka szkoda, że najpoważniejszy biznesmen w świecie polskiego hokeja nie chce dołączyć do akcji całego cywilizowanego świata, który poprzez sankcje wywiera presje na Rosję, by zatrzymać jej zbrodniczą napaść na Ukrainę.

Panie profesorze, paraolimpijczy na igrzyskach w Pekinie też mieli występować nie pod flagą Rosji, a jednak, z uwagi na wywołaną wojnę przez Rosję, MKOl ich wykluczył.

Mocny apel do rosyjskich hokeistów Cracovii Artura Fortuny

Z mocnym apelem do rosyjskich hokeistów "Pasów" zwrócił się też znany ich sympatyk, specjalizujący się w historii klubu Artur Fortuna.

Żaden Rosjanin nie ma prawa milczeć w obliczu zbrodni dokonywanych przez jego ojczyznę. Oczekuję jasnej i zdecydowanej antywojennej deklaracji ze strony rosyjskich hokeistów MKS Cracovia SSA. W przeciwnym wypadku nie wyobrażam sobie dalszego kibicowania tej drużynie. Artur Fortuna

Gdy rosyjscy oligarchowie, władający fińskim klubem Jokerit Helsinki, nie chcieli wycofać drużyny z KHL, po napaści Rosji na Ukrainę, fani przestrzegali:

"Żądamy natychmiastowego wycofania Jokeritu z ligi KHL. Ewentualne dalsze występy w tej lidze będą oznaczać dla Jokeritu gigantyczny uszczerbek dla wizerunku i reputacji klubu, którego nigdy nie uda się naprawić". W końcu drużyna została wycofana, nie bacząc na to, że jako wicelider Konferencji Zachodniej miała niemałe szanse na sukces w Pucharze Gagarina, jak w KHL-u określa się play-off.

12 Rosjan w składzie Comarch Cracovii zademonstrowało klasę sportową, zdobywając z ekipą Puchar Kontynentalny. Teraz pora pokazać coś znacznie ważniejszego - godność i wrażliwość wobec ofiar napaści na Ukrainę.

Michał Białoński, Interia