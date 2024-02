Reprezentacja Polski z wysoką wygraną. To 500. zwycięstwo w historii kadry

Selekcjoner Robert Kalaber ma trochę problemów. Przede wszystkim nie wiadomo, czy do czwartku wyleczy się John Murray , podstawowy bramkarz reprezentacji. Wiadomo na pewno, że nie zagra inny bramkarz Tomaš Fučik , który do tej pory nie dostał jeszcze polskiego obywatelstwa.

W poniedziałek w bramce stanął więc Maciej Miarka i przez kilka pierwszych minut musiał kilka razy odbijać krążek po strzałach rywali. Potem inicjatywę przejęli jednak Polacy, co zaowocowało pięcioma golami w pierwszej tercji.

Druga bramka padła w 10. minucie, kiedy "Biało-Czerwoni" grali z przewagą. Rozgrywali zamek, podczas którego Bartosz Fraszko znalazł Patryka Wronkę, ten podał do Grzegorza Pasiuta, który trafił do siatki. Ten sam tercet zapewnił nam trzeciego gola. To było w 16. minucie.