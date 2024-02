Reprezentacja Polski w hokeju na lodzie rozpoczęła w czwartek w Sosnowcu turniej kwalifikacyjny do igrzysk olimpijskich (w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo). W tym turnieju oprócz "Biało-Czerwonych" o awans do ostatniej fazy eliminacji powalczą Estonia, Korea Południowa i Ukraina.

Przed turniejem trwała walka z czasem. Do pewnego momentu słowacki selekcjoner reprezentacji Polski Robert Kalaber miał nadzieję, że do dyspozycji będzie miał dwóch najlepszych bramkarzy z polskiej ligi Tomasza Fucika i Johna Murraya. Okazało się jednak, że nie będzie mógł liczyć na żadnego z nich.

- Żeby powiedzieć, że była świetna, to powinniśmy strzelić 1-2 gole. Gdy trafimy, to gra się w końcu uspokoi i będzie dobrze. Na pewno bramkarz robi swoją robotę, ale my możemy dać więcej spokoju i wyrachowania w tych strzałach, by znaleźć drogę do bramki - powiedział w rozmowie z Olgą Rybicką z TVP Sport Marcin Kolusz.