Reprezentacja Polski straciła kapitana. Został trenerem w Krakowie

Jesteśmy po pierwszej selekcji zawodników z grona tych, którzy byli dostępni w klubie. Trzeba było porozumieć się, co do warunków, by dostosować wszystko do budżetu. Za nami już pierwsze rozmowy z kolejnymi graczami. Od ubiegłego tygodnia rozpoczęliśmy treningi. Zawodnicy przeszli testy wydolnościowe. Trzeba też dograć harmonogram sparingów. Mamy już ustalonych kilka spotkań. To cieszy, kiedy kalendarz zaczyna się zapełniać, bo jak przyszedłem do pokoju trenerskiego, to nie było nic