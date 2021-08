Reprezentacja Polski pokonała w meczu kontrolnym JKH GKS Jastrzębie

Hokejowa reprezentacja Polski przygotowuje się do finałowego turnieju kwalifikacji do igrzysk olimpijskich, który odbędzie się w dniach 26-29 sierpnia w Bratysławie. W niedzielę, 22 sierpnia, "Biało-Czerwoni" mieli ostatni sprawdzian przed wyjazdem do stolicy Słowacji. Sparing z mistrzami Polski JKH GKS-em Jastrzębie zakończył się wynikiem 3-0.

