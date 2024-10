Problemy reprezentacji Polski? Prezes dementuje: burza w szklance wody

Wycofanie się ze sponsorowania sportu przez spółki Skarbu Państwa sprawiło nieco problemów niektórym polskim związkom sportowym. Odczuł to także Polski Związek Hokeja na Lodzie. Serwis Hokej.net informował o tym, że zagrożony jest wyjazd reprezentacji Polski, która kilka miesięcy temu walczył w Elicie, na turniej do Budapesztu. Interia Sport od Mirosław Minkiny, prezesa PZHL, usłyszała, że to "burza w szklance wody".