W marcu powinna zapaść decyzja w sprawie hokejowych mistrzostw świata Dywizji 1B, zaplanowanych na przełom kwietnia i maja w Katowicach. - Sytuacja z powodu koronawirusa jest rozwojowa, liczę, że MŚ i play off ekstraligi się odbędą – powiedział prezes PZHL Mirosław Minkina.

Wcześniej światowa federacja odwołała z powodu koronawirusa kobiece MŚ, także w Katowicach, gdzie miały zagrać m.in. zespołu Włoch, Korei Południowej i Chin.

"Rozumiemy powagę sytuacji i decyzję podjętą przez IIHF (Międzynarodową Federację Hokeja na Lodzie). Jesteśmy gotowi do aneksowania zawartych umów z PZHL, myślę, że znajdziemy rozwiązanie. Miasto jest otwarte na współpracę w przyszłości" - powiedział wiceprezydent Katowic Waldemar Bojarun.

Minkina przyznał, że możliwe jest odwołanie przez IIHF wszystkich wiosennych imprez mistrzowskich. Być może wtedy w przyszłym roku zawody zostałyby rozegrane w tych samych krajach, które miały gościć imprezy teraz.

"Musimy cierpliwie czekać na decyzje IIHF. Jeśli chodzi o ligowy play off, scenariuszy może być kilka. Mogą być imprezy przy pełnym udziale kibiców, albo, zgodnie z zaleceniem Głównego Inspektoratu Sanitarnego, z widownią ograniczoną do 999 kibiców, albo w ogóle bez udziału publiczności. Nie przewiduję na dziś możliwości odwołania play off, chyba że będzie odgórna decyzja" - ocenił Minkina.

W półfinałach GKS Katowice zagra z GKS Tychy, a Re-Plast Unia Oświęcim z JKH GKS Jastrzębie.

Pojemność lodowisk wynosi odpowiednio ok. 1000, 2500, 3000 i 1500 kibiców.

Podkreślił, że od strony sportowej przygotowania do MŚ seniorów są zapięte "na ostatni guzik". Po wyjeździe z Polski Risto Dufvy drugim trenerem kadry podczas mistrzostw będzie Tomasz Demkowicz, na co dzień dyrektor sportowy związku. Tak było w trakcie prekwalifikacyjnego turnieju olimpijskiego w Kazachstanie.

"Zgrupowanie kadry rozpocznie się w Katowicach dwa tygodnie przed turniejem. Kadra poleci, zgodnie z ustaleniami, na dwa sparingi do Wielkiej Brytanii, rozważamy jeszcze rozegranie meczu kontrolnego z Rumunią" - powiedział prezes PZHL.

MŚ Dywizji 1B kobiet miały zostać rozegrane w dniach 28 marca - 3 kwietnia z udziałem Włoch, Korei Południowej, Chin, Kazachstanu, Słowenii i Polski. Polki przez cały sezon w ramach przygotowań do MŚ rywalizowały - w różnych zestawieniach personalnych - z klubowymi drużynami Słowenii, Austrii, Węgier, Kazachstanu, Danii i Włoch w European Women’s Hockey League.

Drużyna trenera Ivana Bednara zakończyła udział w tym cyklu na szóstym miejscu. Polski zespół wziął udział w EWHL po raz pierwszy.

Na ubiegłorocznych MŚ tej dywizji, rozgrywanych w Pekinie, "Biało-Czerwone" zajęły trzecie miejsce.

Miesiąc później też w Katowicach mają się odbyć mistrzostwa świata Dywizji 1B seniorów, w których rywalami Polaków będą: Serbia, Litwa, Estonia, Japonia i Ukraina.

Celem ekipy Tomasza Valtonena będzie powrót na zaplecze elity, co nie udało się w ubiegłorocznych MŚ w Tallinnie.

Polacy na początku lutego wygrali z kolei prekwalifikacyjny turniej olimpijski w Kazachstanie, pokonując niespodziewanie w decydującym spotkaniu gospodarzy 3-2.

Tym samym awansowali do sierpniowych głównych eliminacji, w których zmierzą się Bratysławie z gospodarzami, Austrią i Białorusią. Awans do igrzysk w Pekinie (2022) wywalczy tylko zwycięzca.

Autor: Piotr Girczys





Zdjęcie Prezes PZHL Mirosław Minkina / Andrzej Grygiel / PAP