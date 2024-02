"Sprawa utknęła na najwyższym szczeblu. Mają teraz zapewne ważniejsze sprawy, dlatego tyle to trwa i nie zdążą na pewno na turniej w Sosnowcu załatwić formalności. Miejmy nadzieję, że uda się to do majowego turnieju w Czechach" - powiedział Leszek Laszkiewicz, team leader reprezentacji Polski, cytowany przez hokej.net.