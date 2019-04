Niewiele brakowało, a zdobywca pięciu bramek dla hokejowej reprezentacji Polski - Damian Kapica w ogóle nie pojechałby na MŚ Dywizji IB do Tallina, na których Polacy walczą o powrót na zaplecze elity światowej. Jego klub Comarch Cracovia zabronił mu zabrania na kadrę sprzętu.

W meczu z Ukrainą Kapica grał jak w transie. Niemal co strzał, to gol! Pięciu goli w jednym meczu i to nie z autsajderem, tylko poważnym rywalem, jakim wciąż jest Ukraina, nie strzelił żaden polski hokeista. Zdarzały się niemałe zdobycze bramkowe, jak ta świetnego napastnika ŁKS-u Jana Stopczyka na MŚ gr. B 1987 r. w Canazei. Stopczyk zdobył cztery bramki, ale w meczu ze słabeuszem - Chinami, którego wówczas ograliśmy 14-0.

Udział Kapicy w MŚ w Tallinie nie był pewny. Jego klub Comarch Cracovia nie pozwoli zarówno jemu, jak i pozostałym powołanym zabrać łyżew i ochraniaczy. "Pasy" uznały, że na MŚ ten sprzęt powinien zafundować hokeistom PZHL.

Wychowanek Podhala Nowy Targ, broniący ostatnio barw Comarch Cracovii zdobył pięć bramek. Niewiele brakowało, a Kapica i jego kolega klubowy - Adam Domogała nie pojechaliby na MŚ Dywizji IB do Tallinna, gdyż klub zabronił im zabrania łyżew i ochraniaczy. Przez nieporozumienia na tle łyżew na linii Cracovia - PZHL kadry nie wzmocnił zresztą kapitan krakowian - Maciej Kruczek.

- Byłem w szoku, gdy ujrzałem coś, czego już chyba nigdy w życiu nie zobaczę. Planuje treningi, rozwój zawodników, a tymczasem trzech zawodników z wydawałoby się zamożnego klubu przyjeżdża na zgrupowanie bez sprzętu. Jaka jest przyszłość polskiego hokeja, jeśli klub karze swoich zawodników za przyjazd na kadrę i zabiera im łyżwy oraz ochraniacze? Jak iść do przodu? - dziwił się selekcjoner Tomek Valtonen, cytowany przez Hokej.net.

Valtonen urodził się i pierwsze lata spędził w Polsce, ale hokeja nauczył się w Finlandii. Przyzwyczajony jest do nieco innych standardów.

- Fińskie kluby płacą bonusy zawodnikom za to, że grają w kadrze. Dlaczego? Bo są z tego faktu dumne. Ba, pytałem nawet wielu bardziej doświadczonych trenerów, czy pamiętają podobną sytuację. Żaden nie był sobie w stanie czegoś podobnego przypomnieć. Reprezentacja powinna zapewnić zawodnikom kije - dodał 38-letni Fin.

Selekcjoner reprezentacji przyznał, że był załamany tą sytuacją.

- Zrozumiałbym, gdyby klub był bardzo biedny. Gdyby mnie tak potraktowano, nigdy był w takim klubie nie zagrał. Wysłałem nawet SMS-a do działaczy Cracovii, żeby powiedzieli mi, ile ten sprzęt kosztuje. Zapłaciłbym za niego z własnej kieszeni, ale nie otrzymałem odpowiedzi zwrotnej - tłumaczył Valtonen.

Wbrew tym kłopotom Kapica z Domogałą pojechali na MŚ i całe szczęście. Można się spierać o kształt polskiego hokeja, ale gdy reprezentacja Polski rozgrywa imprezę roku, jaką są MŚ, waśnie powinny zejść na bok.

Trener Valtonen po wygranej z Ukrainą był dumny z występu nie tyko Damiana, ale i z całego zespołu.

- Zwłaszcza te pierwsze bramki strzelone przez Kapicę miały duże znaczenie. Najlepszą sprawą w meczu z Ukrainą była skuteczność. Szanse, które mieliśmy wykorzystaliśmy. Brylował w tym Damian, gramy jednak całą drużyną i to z jej występu jestem najbardziej zadowolony. Kapica był dobry i efektywny - chwalił Kapicę Valtonen w rozmowie z Anną Kozińską z TVP Sport.

- Wbrew temu, na co wskazuje wynik, w meczu z Ukrainą straciliśmy sporo sił, ale wtorek mamy wolny od meczów, więc postaramy się znaleźć nową energię - zapewnia selekcjoner.

Valtonen był oszczędny w słowach.

- Każdy mecz jest ważny i trudny. Zdobyliśmy o kilka bramek więcej niż Ukraina, jest OK - nie popadał w zachwyt.

W środę, o godz. 19 "Biało-Czerwoni" zmierzą się z niepokonaną dotąd Rumunią.

- Mecz Rumunii z Japonią (3-2) oglądaliśmy uważnie. Grała dobrze w obronie, konsekwentnie. To jest turniej, z meczu na mecz musimy grać coraz lepiej - mobilizował zespół Valtonen.

