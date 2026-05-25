Polacy poznali rywali w MŚ. Autsajder sensacyjnym ćwierćfinalistą
Dobiega końca faza grupowa hokejowych mistrzostw świata elity, jakie rozgrywane są w Szwajcarii. Mamy już kilku ćwierćfinalistów, a w poniedziałek poznaliśmy komplet spadkowiczów do Dywizji IA, w której występuje Polska. Ostatnią ekipę, która opuści elitę, wyłonił mecz Słowenia - Włochy. Sensacyjnym ćwierćfinalistą został jeden z autsajderów.
Już wcześniej było wiadomo, że hokejową elitę opuści Wielka Brytania. W ostatnim meczu, który był pożegnaniem tej ekipy ze światową czołówką. Brytyjczycy przegrali z Niemcami 3:6 w grupie A.
W innym poniedziałkowym (25 maja) tej grupy USA wygrały z Węgrami 7:2 i mistrzowie olimpijscy oraz świata wciąż zachowali szansę na ćwierćfinał.
Sensacyjny ćwierćfinalista hokejowych MŚ
W grupie B sensacyjnym ćwierćfinalistą został autsajder - Norwegia. Skandynawowie znakomicie grają w tych MŚ i to pokazali także w meczu z Czechami, który wygrali 4:1. Norwegowie po raz pierwszy zaaplikowali naszym południowym sąsiadom aż cztery gole. W ćwierćfinale MŚ zagrają po raz pierwszy od 2012 roku.
Po ich wygranej stało się jasne, że z turniejem pożegnają się przed czasem Słowacy albo Szwedzi. Ich bezpośredni pojedynek rozstrzygnie o tym, którą z tych drużyn zobaczymy w ćwierćfinale.
Znamy ostatniego rywala Polaków
Mecz Słowenia - Włochy wyłonił też ostatniego spadkowicza do Dywizji IA, w której występuje Polska. Do Wielkiej Brytanii dołączył inny beniaminek - Włochy. Hokeiści Italii, choć prowadzili 1:0, to jednak ulegli Słowenii 1:5. Ta bezlitośnie wykorzystała w drugiej tercji dwukrotnie grę w przewadze. Najpierw Słoweńcy strzelili gola po dziewięciu sekundach od kary, a za drugim razem po 39 sekundach.
Przed ostatnią serię gier w fazie grupowej znamy pięciu ćwierćfinalistów. Są to: Szwajcaria, Finlandia, Kanada, Norwegia i Czechy.
Znamy też skład przyszłorocznych MŚ Dywizji IA. Wystąpią w nich: Polska, Wielka Brytania, Włochy, Francja, Litwa i Estonia.
O awans będzie szalenie trudno, bo w 2028 organizatorem MŚ elity będzie Francja, a zatem ona będzie miała już zapewnioną grę na wyższym szczeblu.
Wciąż też nie wiadomo, co Międzynarodowa Federacja Hokeja na Lodzie (IIHF) zrobi z ewentualnym powrotem Rosjan i Białorusinów, bo Międzynarodowy Komitet Olimpijski (MKOl) wydał rekomendację, by dopuścić te drużyny do gry pod własną flagą i z hymnem. Obie ekipy były w hokejowej elicie, kiedy zostały objęte sankcjami.
