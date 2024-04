Polacy na MŚ skazywani na pożarcie. "Włączy się w nas instynkt przetrwania"

Marcin Kolusz: - Nudy nie ma, chcemy raczej zbudować team spirit. Tu nikt nie jest za karę, każdy chce tu być i dba o to, by inni też się czuli dobrze. Nie mamy czasu na znużenie. Jest trening, jedzenie, odpoczynek, trening itd. Większość z nas na taki turniej czekała całą karierę, przed nami coś niesamowitego.

- Strach i obawa są OK, bo determinują do cięższego wysiłku i skupienia. Na pewno momentami będziemy mieli, za przeproszeniem, przesr.... Tak może być np. z pięknie grającymi Szwedami, którzy praktycznie urodzili się w łyżwach i sprawy technicznie nie sprawiają im żadnych trudności. Będziemy mieli respekt, ale pewnie włączy się w nas instynkt przetrwania, który pozwala wyłuskać z organizmu dodatkowe pokłady energii i zaangażowania. Bez względu na wszystko nie poddamy się.

Kolusz: Nie mamy podstaw, by na MŚ marzyć o medalu

Na MŚ gracie także o to, by polskie dzieci może jeszcze nie rodziły się w łyżwach, ale na pewno chętniej je zakładały.

- Do tego potrzebny byłby chyba medal mistrzostw świata, ale bądźmy realistami - na ten moment nas na to nie stać. Nie mamy podstaw, by o tym marzyć. Utrzymanie na pewno byłoby fajnym punktem wyjścia do dalszej promocji dyscypliny. Ale tylko medal zrobi boom na hokej. By zbudować podstawy, trzeba uczciwej i rzetelnej pracy przez 10 lat.