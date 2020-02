Holandia, Ukraina i Kazachstan będą od czwartku w Nur-Sułtanie rywalami polskich hokeistów w turnieju prekwalifikacyjnym do igrzysk olimpijskich. - Gospodarze są faworytem, ale w hokeju wszystko jest możliwe - powiedział trener "Biało-Czerwonych" Tomasz Valtonen.

- Jeśli wszystko uda się na sto procent, to mamy szansę na awans. Oczywiście najtrudniejszym rywalem będzie Kazachstan, ale najpierw trzeba wygrać dwa wcześniejsze mecze. Gospodarze są bardzo dobrą drużyną, faworytem, grają u siebie, ale... w hokeju wszystko jest możliwe" - dodał urodzony w Polsce Fin.

Kadrowicze w poniedziałkowe południe spotkali się w Katowicach i po obiedzie wyruszyli do Warszawy, gdzie dołączy do nich selekcjoner. W Nur-Sułtanie reprezentacja po dwóch treningach przystąpi do rywalizacji. Awans do kolejnej fazy wywalczy tylko zwycięzca zawodów.

- Te treningi muszą wystarczyć, nie ma innej możliwości. Cały czas oglądam mecze polskiej ekstraklasy, poza tym jestem w stałym kontakcie z zawodnikami - stwierdził pracujący na co dzień w Szwecji Valtonen.

Napastnik mistrza Czech Ocelarzi Trzyniec Aron Chmielewski podkreślił, że kadra leci na turniej z zamiarem wywalczenia awansu do kolejnej rundy.

- Olimpijski występ to spełnienie marzeń dla każdego sportowca. Może to i dobrze, że stopień trudności będzie podczas zawodów wzrastał, jednak na każdy mecz trzeba być maksymalnie skoncentrowanym. Bo poziom hokeja na świecie się wyrównał - powiedział.

Jego zdaniem gra polskiej drużyny wygląda coraz lepiej.

- Trener poukładał skład, brakuje nam wciąż skuteczności i wykończenia akcji. Nad tym trzeba się skupić - ocenił zawodnik.



Najważniejszą imprezą tegorocznego sezonu reprezentacyjnego seniorów będą kwietniowe mistrzostwa świata Dywizji IB w Katowicach, gdzie rywalami Polaków będą Serbia, Litwa, Estonia, Japonia i Ukraina.

Celem "Biało-Czerwonych" będzie powrót na zaplecze elity, co nie udało się pod kierunkiem Valtonena podczas ubiegłorocznych MŚ w estońskim Tallinnie.

Mecze Polaków na turnieju w Kazachstanie:

czwartek

Polska - Holandia 10.00

piątek

Polska - Ukraina 10.00

niedziela

Polska - Kazachstan 12.00

Piotr Girczys