Odmłodzona reprezentacja Polski nie miała szans. Było blisko pogromu

Dla Polaków to był pierwszy mecz w nowym sezonie reprezentacyjny. Poprzedni zakończył się spadkiem z Elity. Rywalem od razu był silny rywal - Węgry. Gospodarze na wiosnę awansowali do Elity. Obie ekipy prezentują jednak zbliżony poziom.

Kontuzje i choroby. Selekcjoner nie miał łatwo, czterech debiutantów

Od początku zgrupowania naszej reprezentacji nie omijały kłopoty. Z powodu kontuzji i problemów zdrowotnych Robert Kalaber musiał sięgać do powołań z rezerwy. Z kadry wypadali zawodnicy niemal tuż przed meczem. Tak było w przypadku Łukasza Kamińskiego . Ten na ostatnim treningu złamał kość śródręcza. W jego miejsce w ostatniej chwili do stolicy Węgier popędził Krystian Dziubiński , jeden z niewielu doświadczonych hokeistów, których powołała selekcjoner.

Słowak chciał bowiem w tym turnieju sprawdzić młodych zawodników. Dla niego to miał być przegląd wojska przed walką o powrót do Elity.

Koszmarna druga tercja

Pierwsza tercja przyniosła tylko jedną bramkę i padła ona w trochę kontrowersyjnych okolicznościach, bowiem mocno utrudniona była pozycja naszego bramkarza Davida Zabolotny'ego , który stracił kij. Do pustej bramki krążek skierował Simon Szathmary . Sędziowie analizowali jeszcze sytuacją na wideo, ale nie dopatrzyli się przewinienia. Bramka ta padła zaraz po tym, jak Polacy nie wykorzystali kontry.

Szathmary to czeski hokeista , który w meczu z Polską debiutował w barwach Węgier. Jego dziadek Jan Suchy był medalistą igrzysk olimpijskich i mistrzostw świata z Czechosłowacją.

Druga tercja rozpoczęła się fatalnie. Bardzo szybko na ławkę kar powędrował Syty. Gospodarze wykorzystali okres gry w przewadze. Do odbitego przez Zabolotny'ego krążka po strzale spod niebieskiej popędził Mark Schlekmann , kierując "gumę" obok polskiego golkipera.

Trzecią bramkę Polacy stracili, grając w przewadze. Na ławkę kar powędrował Akos Mihaly . Biało-Czerwoni wygrali bulik w tercji obronnej Węgrów, ale stracili krążek po niecelnym podaniu. Wykorzystał to Csanad Erdely , który popędził z własnej tercji na bramkę Zabolotny'ego.

Po fatalnej drugiej tercji w ostatniej Polacy w końcu zaczęli grać nieco lepiej i szybciej. Od początku starali się strzelić bramkę i byli tego blisko, ale w dobrej sytuacji Ślusarczyk trafił w słupek. To jednak Węgrzy dalej trafiali do bramki. Wynik meczu podwyższył po indywidualnej akcji Doman Szongoth, który pięknie przymierzył w okienko z lewego bulika. Rezultat ustalił Dominik Paś. Polacy musieli zagrać jednak w podwójnej przewadze, by strzelić gola rywalom.