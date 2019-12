Mistrzowie Czech Ocelarzi Trzyniec sprawili miłą niespodziankę, pokonując HC Ambri-Piotta 3-2 po dogrywce w półfinale hokejowego 93. edycji turnieju o Puchar Spenglera. Na lodzie doszło do starcia dwóch Polaków - Arona Chmielewskiego i Wojtka Wolskiego, który grał w pierwszym ataku Szwajcarów.

W sylwestra, o godz. 12:10 "Stalownicy" spod polskiej granicy zmierzą się w finale z Team Canada, który rozbił TPS Turku 6-0.

Chmielewski grał w trzecim ataku Ocelarzi, z kapitanem zespołu Martinem Adamskym i Jirzim Polanskym. Wojtek Wolski, który na co dzień występuje w chińskim Kunlun Red Star, w lidze KHL, został wypożyczony do Ambri-Piotty na Puchar Spenglera i od razu trafił do pierwszej formacji. Wolski reprezentuje Kanadę, ale urodził się w Polsce i pierwsze lata życia spędził w naszym kraju.



Szwajcarzy doprowadzili do dogrywki, ale w niej lepsi byli Czesi. Matej Stransky wykorzystał sytuację sam na sam z Danielem Manzato i zapewnił "Stalownikom" awans do finału.

W poprzednim meczu mistrzowie Czech poradzili sobie z silnym Saławatem Juljajew Ufa 3-2.



Półfinał Pucharu Spenglera:



HC Ambri-Piotta - Ocelarzi Trzyniec 2-3 dogr. (1-0, 0-1, 1-1, 0-1)



