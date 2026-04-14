Nowy obrońca w polskiej kadrze? Roman Diukow czeka na paszport i szansę

Tomasz Kalemba

Aktualizacja

Hokejowa reprezentacja Polski przygotowuje się do występu przed własną publicznością w mistrzostwach świata Dywizji IA. W Sosnowcu Biało-Czerwoni powalczą o awans do Elity. W składzie Polaków jest kilku naturalizowanych zawodników, a być może niebawem dołączy kolejny. O nasz paszport bowiem stara się 30-letni Białorusin Roman Diukow. - To solidny i dobry obrońca - przyznał Jarosław Rzeszutko, team leader polskiej kadry, w rozmowie z Interia Sport.

Roman Diukow podczas meczu hokejowego; dwóch zawodników na lodowisku, kibice i bandy w tle.
Roman DiukowMichał Chwieduk/Arena AkcjiNewspix.pl

Od ponad czterech lat w Tauron Hokej Lidze (THL) w barwach Unii Oświęcim występuje białoruski obrońca Roman Diukow. 30-latek stara się o polski paszport i kto wie, czy w przeszłości nie zasili reprezentacji Polski, choć wcześniej występował w mistrzostwach świata Elity w barwach Białorusi.

Przepisy są takie, że jeśli wcześniej grał w innej kadrze, to musi przez cztery lata grać w lidze kraju, w którego barwach chce występować. Diukow spełnia ten wymóg, bo we wrześniu minie pięć lat, odkąd gra w Unii.

MŚ 2026 Dywizji IA w hokeju na lodzie. Gdzie oglądać mecze Polaków? [TRANSMISJE]

Białorusin czeka na polski paszport. Może zasilić naszą kadrę

To hokeista, który grał w wielu ligach, ale też występował w ECHL, gdzie zagrał nawet w Meczu Gwiazd. Z reprezentacją Białorusi był na MŚ Elity w 2016 i 2018 roku. Od września 2021 roku jest zawodnikiem Unii Oświęcim.

Jeśli otrzyma polski paszport, to nie widzę przeszkód. To solidny i dobry obrońca. Gdyby sprawa przyznania obywatelstwa nabrała rozpędu, to myślę, że w przyszłym roku mógłby zasilić naszą kadrę
przyznał Jarosław Rzeszutko, team leader polskiej kadry, w rozmowie z Interia Sport.

W reprezentacji Polski występuje kilku naturalizowanych hokeistów: Czech Tomas Fucik, Białorusin Mikołaj Syty, czy Kanadyjczyk Christian Mroczkowski.

- Przykład Mroczkowskiego, który był w ostatnich latach pomijany przy powołaniach, pokazuje, że warto stawiać na takich zawodników. Co do Diukowa, to nie było na razie żadnych rozmów dotyczących gry w reprezentacji Polski, ale jeśli będzie miał polski paszport, to na pewno temat się pojawi i będzie brany pod uwagę - zakończył Rzeszutko.

W USA i Kanadzie gra wielu hokeistów, którzy mają polskie pochodzenie. Gdyby jednak chcieli grać w polskich barwach, to musieliby przez przynajmniej dwa sezony występować w naszych krajowych rozgrywkach, żeby mogli występować w kadrze.

Polacy zaczynają walkę o hokejową elitę

Od 2-8 maja reprezentacja Polski będzie walczyła w Sosnowcu o awans do hokejowej Elity. Rywalami Biało-Czerwonych będą: Ukraina, Francja, Kazachstan, Japonia i Litwa. Awans wywalczą dwa najlepsze zespoły.

Transmisje hokejowych MŚ Dywizji IA 2026 dostępne będą w telewizji na sportowych kanałach Polsatu. Mecze będzie można obejrzeć też w Internecie i na urządzeniach mobilnych na Polsat Box Go. Tekstowe relacje ze spotkań Polaków w Interii Sport.

hokeiści w biało-czerwonych strojach zgromadzeni razem, świętują zdobycie bramki, obok nich zawodnik w niebieskiej koszulce z opuszczoną głową
Reprezentacja Polski w hokeju wystąpi w MŚ 2026 Dywizji IA przed publicznością w SosnowcuMichal Chwieduk/Arena AkcjiNewspix.pl
Hokeista ubrany w niebieski strój z uniesionym kijem i wyrazem triumfu na twarzy, celebruje zdobycie bramki na lodowisku.
Roman DiukowMICHAŁ CHWIEDUK/FOKUSMEDIA.COM.PLNewspix.pl
mężczyzna w czarnej sportowej kurtce z emblematem Polski siedzi samotnie na trybunach z czerwonymi i zielonymi krzesłami, patrząc w bok
Jarosław RzeszutkoMichał Chwieduk/Arena AkcjiNewspix.pl
