W związku z rosnącymi obawami dotyczącymi pandemii koronawirusa IIHF postanowił anulować szereg imprez w styczniu. Pod egidą związku w tym okresie miały się odbywać turnieje mistrzowskie hokeja juniorskiego kobiet.

Na trzecim szczeblu światowego hokeja kobiet do lat 18 wystąpić miała reprezentacja Polski. Wszystko wskazuje jednak na to, że zmagania w Radenthein (Austria) nie będą miały miejsca. To już drugi rok z rzędu, gdy nie odbędą się mistrzostwa świata kobiet do lat 18.

W turnieju z udziałem Polek udział miały wziąć także ekipy gospodyń (Austria), a także Korea Południowa, Chiny i Dania. Anulowano także cztery inne turnieje U-18 kobiet, a także kilka imprez o mniejszej randze.

Hokej. Mistrzostwa świata. Polska chciała przejąć organizację imprezy U-18 kobiet

Z nieoficjalnych informacji, do jakich dotarła Interia wynika, że Marta Zawadzka działająca w strukturach Międzynarodowej Federacji Hokeja na Lodzie proponowała przeniesienie turnieju z udziałem "Biało-Czerwonych" do Polski. Propozycja ta została odrzucona po głosowaniu.

