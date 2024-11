Niedawno otrzymał polskie obywatelstwo, teraz wystąpi w reprezentacji Polski

To zawsze jest taki moment w tych pierwszych turniejach sezonu, kiedy trener Kalaber daje szanse pokazania się młodszym zawodnikom. Po to są też te turnieje. Mamy też świadomość tego, że nasza reprezentacja na mistrzostwach świata była wiekowa i teraz trzeba baczniej przyglądać się młodym zawodnikom, którzy muszą dostawać szansę, by mogli wdrażać się w system gry i taktykę trenera. Sprawdzamy wielu zawodników, bo chcemy mieć jak najwięcej hokeistów do wyboru przed mistrzostwami świata

~ powiedział Leszek Laszkiewicz, team leader reprezentacji Polski, w rozmowie z Interia Sport.