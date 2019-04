Polska gra z Ukrainą w mistrzostwach świata Dywizji 1B w hokeju, które odbywają się w Tallinnie. W pierwszym spotkaniu na tych mistrzostwach "Biało-Czerwoni" rozgromili Holandię 8-1.

Zdjęcie Bartłomiej Neupauer był najlepszym graczem meczu z Holandią /Michał Chwieduk /Newspix

W pojedynku Polski z Ukrainą przewagę od początku mieli podopieczni Tomasza Veltonena, ale na pierwszego gola trzeba było czekać do 16. minuty. Patryk Wronka wjechał z krążkiem do tercji, podał do Damiana Kapica, który uderzył z wysokości bulików, "guma" jeszcze odbiła się od Danił Skrypieca i zmyliła Artura Ohandżanjana.

Nasi zawodnicy cieszyli się z prowadzania niecałe dwie minuty. Wsiewołod Tołstuszko wprowadził krążek do tercji, podał do Olega Zadojenki, ten wstrzelił w kierunku bramki, gdzie był już Tołstuszko, który zmienił tor jego lotu, tak więc John Murray, którym zmienił Przemysława Odrobengo, był bez szans.



We wcześniejszym poniedziałkowym meczu Japonia przegrała z Rumunią 2-3. Rumuni mają komplet punktów.

Wieczorem Estonia zagra z Holandią.

"Biało-Czerwoni" w następnym meczu spotkają się właśnie z Rumunią - 1 maja o 19.00 czasu polskiego. Transmisja w TVP Sport.



Polska - Ukraina 2-1 - mecz trwa



Bramki:



Japonia - Rumunia 2-3 (2-0, 0-2, 0-1)