Nowy członek zarządu Polskiego Związku Hokeja na Lodzie, Maciej Turnowiecki, mimo problemów finansowych, pozytywnie patrzy w przyszłość.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Mariusz Czerkawski dla Interii o Polskiej Hokej Lidze po pandemii: "Nie wygląda to za dobrze". INTERIA.TV

Maciej Słomiński, Interia: Czy to pierwszy raz gdy człowiek z Gdańska został wybrany do zarządu PZHL-u? Nie da się ukryć środek ciężkości jest wyraźnie na południu kraju.

Reklama

Maciej Turnowiecki, członek zarządu Polskiego Związku Hokeja na Lodzie: - Nie, prezes GKS-u Stoczniowca Marek Kostecki od 2000 do 2002 roku i od 2004 do 2008 roku pełnił funkcję wiceprezesa Polskiego Związku Hokeja na Lodzie. Wedle przedstawionej w pytaniu koncepcji zarząd PZHL-u miałby zatem składać się tylko z ludzi z południa kraju? Proszę zobaczyć jak jest w piłce - Piast Gliwice mistrzem, Legia Warszawa wicemistrzem, Lechia Gdańsk brązowy medal, a prezes PZPN-u rodem jest z miasta Bydgoszczy.

Na ile realny był udział polskiej drużyny i to z Gdańska właśnie w lidze KHL? I czemu to nie doszło do skutku?

- Rosjanie mają na to swoje określenie: lubov (любовь). W Polsce ostatecznie zabrakło właśnie lubov, czyli miłości lub jak kto woli sympatii do projektu. Wpływ na rozwój wypadków miała szeroko pojęta geopolityka. Mogło kogoś uwierać, że jednym z naszych sponsorów ma być rosyjski gigant, koncern Gazprom. Widzieliśmy już terminarz spotkań z udziałem naszej drużyny, więc oceńcie sami, czy było to realne. Potoczyło się, jak się potoczyło, nie ma co rozpamiętywać.

Co cię skłoniło do wejścia do zarządu organizacji, która ma kiepską prasę?

- Kiepską prasę miał jeszcze nie tak dawno Polski Związek Piłki Nożnej, także Polski Związek Piłki Siatkowej po aresztowaniu prezesa, czy Związek Piłki Ręcznej w Polsce, gdy jego reprezentacje przegrywały wszystko, co było do przegrania. No cóż, naszych rodaków bardziej kręcą informacje negatywne, dlatego wali się we wszystko jak w bęben. Dla mnie pozytywne myślenie, w przeciwieństwie do grzebania się w trupach, ma kolosalną przyszłość.

Mistrzostwa świata Dywizji IB miały się zakończyć dosłownie wczoraj w Katowicach - jaki jest plan B na ten turniej? Słyszałem o Gdańsku i Sanoku.

- Nie jestem tutaj od gdybania, spekulacji czy dzielenia skóry na niedźwiedziu. Zapadną decyzje, to zarząd nie będzie z tego robić tajemnicy, tylko za pośrednictwem mediów poinformuje opinie publiczną. Na razie swoją uwagę skupiam na EIHC, które już za kilka miesięcy ma odbyć się w Gdańsku, w hali Olivia.

Czy Dywizja IB, czyli trzeci poziom światowy, jest naturalny dla naszego hokeja, czy mierzymy wyżej?

- Nie trzeba być Einsteinem, żeby wiedzieć, że to dla nas żaden szczyt marzeń. Jeszcze kilka lat temu w Katowicach, czy Krakowie walczyliśmy o udział w światowej elicie. W jednym i drugim przypadku brakło bodajże jednego zwycięstwa do awansu. Także odpowiedź nasuwa się sama.