Koszmarne wieści tuż przed meczem Polski. Powrót Białorusi może wszystko zmienić

Tomasz Kalemba

Tomasz Kalemba

Reprezentacja Polski w hokeju na lodzie walczy o awans do elity. Mimo porażek z Francją i Kazachstanem Biało-Czerwoni wciąż mają szansę na promocję do grona najlepszych. Na kilka godzin przed meczem z Japonią (7 maja, godz. 19.30) Międzynarodowy Komitet Olimpijski przekazał jednak wiadomość, która z polskiej perspektywy jest koszmarna.

Pekka Tirkkonen w garniturze i okularach przy bandzie lodowiska, kibice w biało-czerwonych barwach, hokeiści TAURON.
Pekka Tirkkonen Art ServicePAP

Międzynarodowy Komitet Olimpijski (MKOl) decyzją z dnia 7 maja zniósł bowiem sankcje nałożone na Białoruś. Dotyczy to także gier zespołowych. Nic nie stoi już zatem na przeszkodzie, by zawodnicy z tego kraju rywalizowali na normalnych zasadach w światowym sporcie i to pod własną flagą.

Problem rodzi się jednak w hokeju. W 2022 roku Białoruś miała wystąpić w hokejowej elicie, ale w związku sankcjami, jakie dotknęły też Rosję, została zawieszona w rozgrywkach. W miejsce Białorusi i Rosji w elicie wystąpiły Francja i Austria.

Pachniało sensacją w Sosnowcu. Polacy trzymali za nich kciuki. Zabójczy cios w karnych

Powrót Białorusi może skomplikować sytuację w hokeju

W momencie zawieszenia Białoruś zajmowała 14. miejsce w światowym rankingu. Teraz Międzynarodowa Federacja Hokeja na Lodzie (IIHF) stanie przed nie lada wyzwaniem. Trzeba będzie jakoś rozwiązać sprawę powrotu Białorusi.

To nie jest dobra wiadomość dla Polski. Istnieje bowiem ryzyko, że IIHF przywróci Białoruś do rozgrywek elity w przyszłym roku, ale może to nastąpić kosztem braku awansu do grona najlepszych drugiej drużyny z mistrzostw świata Dywizji IA, jakie rozgrywane są w Sosnowcu. O tę lokatę boją się trzy kraje: Polska, Ukraina i Francja. Może zatem dojść do takiej sytuacji, że Biało-Czerwoni wywalczą awans, ale jednak w elicie nie zagrają. IIHF może rozwiązać problem powrotu Białorusi poprzez "spuszczenie" dwóch ekip z Dywizji IA.

Pierwszych decyzji należy się spodziewać najpewniej na najbliższym kongresie IIHF, jakie odbędzie się w maju przy okazji MŚ Elity.

Mecze hokejowych MŚ Dywizji IA i hokejowej elity można obejrzeć na antenach Polsatu Sport.

Zobacz również:

Na zdjęciu Aryna Sabalenka oraz Aleksandr Łukaszenka
Tenis

Zniesione zostały sankcje nałożone na Białoruś. Aryna Sabalenka skorzysta

Tomasz Kalemba
Tomasz Kalemba
Grupa hokeistów w biało-czerwonych strojach świętuje zdobycie bramki, obejmując się nawzajem na lodowej tafli, widoczne nazwiska i numery na plecach zawodników, w tle zarys bramki hokejowej.
Reprezentacja Polski w hokeju na lodzieArt ServicePAP
Mężczyzna w hokejowym stroju reprezentacji Białorusi, z kijem do hokeja, stoi na lodowisku podczas meczu. W tle widoczni są inni zawodnicy oraz osoby obserwujące wydarzenie zza bandy.
Prezydent Białorusi Aleksandr ŁukaszenkaPhoto by SERGEI CHIRIKOV / POOL / AFPAFP
Grupa kibiców ubranych w biało-czerwone stroje i akcesoria, skupionych na wydarzeniu sportowym, niektórzy z wymalowanymi twarzami i flagami Polski.
Kibice reprezentacji PolskiArt ServicePAP
Marcos Giron - Marin Cilic. Skrót meczuPolsat Sport
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja