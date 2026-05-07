Koszmarne wieści tuż przed meczem Polski. Powrót Białorusi może wszystko zmienić

Międzynarodowy Komitet Olimpijski (MKOl) decyzją z dnia 7 maja zniósł bowiem sankcje nałożone na Białoruś. Dotyczy to także gier zespołowych. Nic nie stoi już zatem na przeszkodzie, by zawodnicy z tego kraju rywalizowali na normalnych zasadach w światowym sporcie i to pod własną flagą.

Problem rodzi się jednak w hokeju. W 2022 roku Białoruś miała wystąpić w hokejowej elicie, ale w związku sankcjami, jakie dotknęły też Rosję, została zawieszona w rozgrywkach. W miejsce Białorusi i Rosji w elicie wystąpiły Francja i Austria.

Powrót Białorusi może skomplikować sytuację w hokeju

W momencie zawieszenia Białoruś zajmowała 14. miejsce w światowym rankingu. Teraz Międzynarodowa Federacja Hokeja na Lodzie (IIHF) stanie przed nie lada wyzwaniem. Trzeba będzie jakoś rozwiązać sprawę powrotu Białorusi.

To nie jest dobra wiadomość dla Polski. Istnieje bowiem ryzyko, że IIHF przywróci Białoruś do rozgrywek elity w przyszłym roku, ale może to nastąpić kosztem braku awansu do grona najlepszych drugiej drużyny z mistrzostw świata Dywizji IA, jakie rozgrywane są w Sosnowcu. O tę lokatę boją się trzy kraje: Polska, Ukraina i Francja. Może zatem dojść do takiej sytuacji, że Biało-Czerwoni wywalczą awans, ale jednak w elicie nie zagrają. IIHF może rozwiązać problem powrotu Białorusi poprzez "spuszczenie" dwóch ekip z Dywizji IA.

Pierwszych decyzji należy się spodziewać najpewniej na najbliższym kongresie IIHF, jakie odbędzie się w maju przy okazji MŚ Elity.

