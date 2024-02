Kapitan reprezentacji Polski nie ma wątpliwości. "Każdy inny wynik będzie porażką"

- Mamy na sosnowieckim lodowisku bardzo dobre warunki do treningów. Dostaliśmy też nowe stroje. Widać postęp, jaki zrobiliśmy od kwietnia (awans do MŚ elity). Organizacyjnie też jest dużo lepiej - mówił Dziubiński.

Gramy trzy mecze, musimy być skupieni na każdym. Potrzebujemy trzech wygranych, każdy inny wynik będzie dla nas porażką. Naszym zadaniem jest awans do głównych kwalifikacji. A tam celem będzie walka do końca o udział w igrzyskach

Hokej. Prezes Mirosław Minkina liczy na awans

Prezes PZHL Mirosław Minkina nie ukrywał, że liczy na ponowny awans drużyny do głównych kwalifikacji.

- Długo zabiegaliśmy o organizację tego turnieju. Pierwotnie gospodarzem miała być Korea Południowa. Chcemy zrobić to samo, co w poprzednich prekwalifikacjch w Kazachstanie. Lodowisko w Sosnowcu funkcjonuje niespełna rok, to najpiękniejszy obiekt w kraju. Mam nadzieję, że kibice z chęcią przyjdą, a emocji na pewno nie zabraknie - zadeklarował Minkina.